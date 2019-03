Průvodce českou armádou. Nahlédněte k dělostřelcům, chemikům či vojenské policii

„Žáci si mohou vyzkoušet první pomoc, připravujeme je na situace, se kterými se mohou setkat. Vyzkouší si, jak ošetřit různá poranění nebo jak si zabalit evakuační zavazadlo, kdyby k nějaké krizi došlo,“ vysvětluje Daniela Hölzelová z ministerstva obrany. Program funguje šest let a ročně vojáci navštíví asi čtyřicet škol, kde se představují vždy spolu s nejbližším vojenským útvarem.

Koncem února Vojenská akademie organizovala například náročné výběrové řízení na výsadkáře pro chrudimský výsadkový prapor. Ten byl jako první v Armádě ČR profesionalizován a nyní v něm působí na 650 vojáků, jejich počet by se měl v následujících letech téměř zdvojnásobit. Členové praporu už sloužili v Afganistánu, Kosovu nebo v africkém Mali.

video Vojenská akademie organizuje i výběrové řízení do chrudimského výsadkového praporu

Vedle toho mají vojáci na starosti opravy a údržbu letecké, pozemní i zabezpečovací techniky. Základna je vybavena vrtulníky Mi-24/35 a Mi-171. „V současné době máme dva typy vrtulníků: první je bitevní vrtulník, který slouží na podporu jednotek pozemních sil – to znamená přímá letecká podpora. Druhý je transportní vrtulník, který má široké spektrum využití,“ uvedl velitel základny Miroslav Svoboda.

Do pluku se bude v budoucnu investovat. Radiolokační technika je totiž zastaralá, pořídila se už v osmdesátých a devadesátých letech a potýká se s většími i menšími problémy. Mezi ně patří například servis.

Podle podlukovníka Václava Veselého se za dvacet let udělalo mnoho práce. „Je to znát v jazykové vybavenosti, v procedurách a v systému výcviku, který používáme. Jsem pyšný na své kolegy napříč plukem za jejich odbornou práci, kterou odvádí, za profesionalitu i za ochotu se neustále učit, protože systém protivzdušné obrany se neustále vyvíjí a nikdo v něm nemůže žít z podstaty. Snažíme se, aby lidé v Česku mohli klidně spát,“ říká Veselý.

V jednotce pracují specialisté, kteří sledují a vyhodnocují dění ve vzdušném provozu nad Českem. Působí v ní i řídící letového provozu a odborníci starající se o chod radarů a datové komunikační sítě. Pluk může kdykoli komunikovat s vojenskými a civilními letadly či vrtulníky. Každý den je v kontaktu se sousedními zeměmi a velitelstvím NATO v Německu. Posádka sídlí v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, působí ale i jinde, a to například ve východočeských Nepolisech. Tam je umístěn radar italské výroby RAT-31 DL.

25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích

Náročný výcvik, schopnost rychle odjet do terénu a tam vydržet s vlastními zásobami celý měsíc – to vystihuje 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích. Jeho primárním úkolem je zabezpečit protivzdušnou obranu státu a také jednotek, které plní bojové úkoly. Jeden z oddílů pluku, 252. protiletadlový raketový oddíl, je vyčleněn k do struktur Severoatlantické aliance. Spadá tak pod Síly velmi rychlé reakce (NRF) NATO a také pod bojové uskupení EU, tzv. Battle Group EU.

„Každý voják má u sebe takové věci, aby vydržel tři dny bez dalšího zásobení, další zásoby jsou v rámci jednotky a další v rámci podpory. Když to shrnu, jsme vybavení tak, abychom vydrželi v operaci třicet dnů. Teprve potom potřebujeme další zásoby v rámci logistiky NATO,“ vysvětlil zástupce velitele pluku Jaroslav Daverný. Pod jednotku spadá 900 vojáků.