V Norsku začíná cvičení Trident Juncture. NATO trénuje obnovení suverenity napadené země

„Norové mají do jisté míry velké obavy z Ruska a je dobré cvičit v zemi, která vám poskytne velkou politickou podporu. Možná hraje roli i to, že generální tajemník Severoatlantické Aliance je z Norska,“ uvedl Dyčka k výběru místa konání manévrů.

Exercise #TridentJuncture 18: a demonstration of the transatlantic bond https://t.co/8BPRYqcTN4 #NATOReview pic.twitter.com/liB11dBzEp

Největší manévry novodobé historie letos pořádalo i Rusko

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga cvičení reaguje na změněnou bezpečnostní situaci v Evropě v posledních letech.

Trident Juncture je výjimečné především svým rozsahem. „Ve srovnání s tím, co dělala Aliance v novodobé minulosti, je to mimořádná akce. Nicméně s ohledem na to, co dělají jiné státy – Rusko nebo Čína – to tak mimořádné není. NATO dělá jen to, co je už ve světě normálem,“ dodává Dyčka.

A Foxhound protected patrol vehicle leads a convoy past a Norwegian lake as they head to the training area for Exercise #TridentJuncture #NATO pic.twitter.com/2WkID2XUwl — British Army (@BritishArmy) October 16, 2018

Také Rusko letos uspořádalo své největší manévry od skončení studené války. Týdenního cvičení Východ 2018 se v září účastnilo téměř 300 tisíc vojáků, 36 tisíc tanků a obrněných vozidel, víc než tisíc letadel a 80 bojových a pomocných plavidel.