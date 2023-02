Vládou navrhovaná valorizace důchodů ohrožuje sociální smír, míní Juchelka. Jurečka se hájí rozpočtem a mezigenerační solidaritou

Za posledních 14 měsíců vzrostl průměrný důchod o čtyři tisíce a v květnu i po úpravě překoná 20 tisíc korun. Při další vlně valorizací přesáhne výše důchodů polovinu průměrného platu. Podle Jurečky je to dostatečné, je také třeba myslet na ostatní generace a na to, jak se vyvíjela životní úroveň lidí v produktivním věku.

Podle Juchelky lidé očekávali, že v červnu dostanou mimořádnou valorizaci kolem 1700 korun, protože inflace přesáhla sedmnáct procent. Poukázal na to, že by vláda mohla udělat některá gesta, aby lidem ukázala, že šetří, například by koalice mohla odsouhlasit zmrazení platů pro poslance.

Jurečka namítá, že výška inflace se k této vlně navyšování důchodů neváže. Loni totiž vláda valorizovala výši penzí třikrát. Za sedmnáct měsíců vzrostou o 31 procent, kromě toho od ledna platí pro ženy výchovné.