Reportéři ČT: Radary z Izraele za 3,5 miliardy korun mají velké zpoždění. Ministerstvu dochází trpělivost

Příliš jiných možností české straně totiž patrně nezbývalo. Podle kupní smlouvy, kterou ministerstvo obrany dodnes odmítá zveřejnit, totiž Praha příliš možností pro apely k dalšímu vyjednávání na Izrael nemá. Penále za zpoždění dodávek se Tel Avivu počítá maximálně do sta dnů a tato hranice už byla dávno překročena.

Podle zjištění pořadu Reportéři ČT muselo dojít i k dalšímu velmi nestandardnímu kroku. Česká republika totiž na několik týdnů úplně zastavila veškerou komunikaci s Izraelem také v dalších miliardových zbrojních zakázkách. „Byl to trochu takový způsob nátlaku na izraelskou stranu,“ potvrzuje ředitel vyzbrojovací sekce Koudelka.

Zatímco první nový radar tak měla armáda získat už na začátku předloňského listopadu, Izrael jej do České republiky dopravil až loni na konci února 2022. Termíny stanovené ve smlouvě pak Izrael porušuje dosud. Ministerstvo proto loni do Tel Avivu dokonce odeslalo ostřejší dopis.

Izraelský výrobce se ke zpoždění dodávek a nutných testů radarů opakovaně odmítl vyjádřit. Stanovisko neposkytla ani izraelská armáda v Praze. Ministryně Černochová k táhnoucímu se sporu uvedla, že v momentě, kdy bude zakázka vyřešená, oddechnou si obě země sporu. „Asi je to i tím, že systém teprve zavádí, tak se dalo asi předpokládat, že problémů bude více. Na druhou stranu je ale jedna věc technické problémy, a pak ty komunikační,“ míní šéfka resortu.

„Některé věci izraelská strana trošku podcenila, ale je potřeba si zase uvědomit, že je to úplně nový systém, který se poprvé implementuje na území států NATO a Evropské unie, takže se asi nějaké porodní bolesti daly očekávat,“ sdělil Koudelka.

Vrchní ředitel vyzbrojování také doplňuje, že je i přes to přesvědčen, že armáda vybrala „nejlepší možné řešení, které vystihuje potřeby Armády České republiky.“ Markantním zpožděním ale potíže s miliardovou zakázkou nekončí. Aby česká armáda mohla radary používat, musí nejdřív projít vojskovými zkouškami. Ty musí dokázat, že technologie splňuje všechny požadavky. Testy radarů měly být hotové loni v létě. Dosud se to ale nepodařilo a musely být několikrát prodlouženy.

Bývalý ministr obrany Metnar, který zakázku vyjednal, i kvůli problémům s rychlostí dodávek sám v létě roku 2021 Izrael navštívil. Tehdy tvrdil, že se na vlastní oči přesvědčil, že zakázka běží podle plánu a první radar by měl být už kompletní.

Vazby na okolí prezidenta Zemana

I přes velké potíže chystá česká armáda další miliardové nákupy izraelských zbraní včetně dronů či raket bez soutěže. Jedním z nejhlasitějších zastánců těchto zakázek je končící prezident Miloš Zeman.

Role Zemana a Pražského hradu v zakázce je důležitá ještě z jednoho důvodu - více než miliarda korun z kontraktu by měla zůstat u českého průmyslu. A hlavním tuzemským partnerem projektu je firma Retia.

Navíc stejně jako ostatní kolová technika české armády musí být i radary na podvozku automobilky Tatra. Jak pardubická Retia, tak kopřivnická Tatra patří do rodiny Czechoslovak Group, tedy společnosti, kterou vybudoval Jaroslav Strnad, který je dlouhodobým podporovatelem Miloše Zemana. Hlava státu mu na oplátku v roce 2018 udělila státní vyznamenání. Zástupci této společnosti všechny rozhovory odmítli.

Výsledkem je tak situace, kdy Praha zaplatila Izraeli už téměř devět set milionů korun, ale ani jeden radar zatím nemůže používat. A ministerstvo přiznává, že zrušení zakázky nepřipadá v úvahu. Podle Koudelky je totiž tato technika pro armádu významně důležitá, i přes táhnoucí se potíže se zakázkou.

„Pokud bude izraelská strana ve zpoždění více než šedesáti dnů, tak my bychom mohli od tohoto smluvního vztahu odstoupit, ale velmi otevřeně říkám, že je to extrémní řešení, protože my stále máme zájem na tom, aby tato smlouva byla realizována a abychom radary dostali tak, aby je Armáda České republiky mohla používat,“ doplnil.