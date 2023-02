Jediným omezením dodávek Ukrajině by mělo být, že jí nedáme jaderné zbraně, řekl Pavel pro Bloomberg

Skutečnost, že někteří členové NATO mají jaderný arzenál, by podle Pavla měla sloužit jako odstrašující prostředek pro případné ruské úvahy o atomových zbraních. „I my máme jaderné schopnosti,“ uvedl Pavel. „Vůbec je nechceme použít, ale v případě nutnosti jsme připraveni,“ dodal.

„Domnívám se, že bychom neměli klást žádný limit na vybavení,“ řekl Pavel s odkazem na vojenskou pomoc Ukrajině. „Jedinou výjimkou jsou jaderné zbraně a přímé zapojení NATO do konfliktu,“ dodal.

Agentura Bloomberg v této souvislosti píše, že Pavel, který v prezidentských volbách přesvědčivě zvítězil nad expremiérem a miliardářem Andrejem Babišem (ANO), se v kampani zavázal vrátit nejvyšší úřad České republiky do evropského mainstreamu. Již v minulost ostře odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a vyzval k posílení zbrojních dodávek Kyjevu.

„Ukrajina může porazit Rusko na své půdě,“ řekl Pavel. „To znamená vytlačit ruské síly z Ukrajiny a obnovit plnou územní celistvost a plnou svrchovanost Ukrajiny,“ dodal.

Čína není přítel ani nepřítel

Ke stále asertivnější Číně by mezitím Evropa podle Pavla měla přistupovat střízlivě a nenechat se „tlačit“. „Rozhodně to není přítel – v tuto chvíli to není nepřítel,“ domnívá se Pavel. „Je to země založená na zcela jiných hodnotách – jejich dlouhodobé cíle jsou jiné než naše,“ upozornil. Nynější napětí ale podle Pavla nemusí vyústit v konflikt a EU může stále usilovat o spolupráci a vztah s Pekingem založený na vzájemném respektu.

„Čína se stává stále více ne nutně agresivní, ale asertivní v řadě oblastí a snaží se hýbat rovnováhou v mezinárodních vztazích,“ myslí si Pavel. „Domnívám se, že není v našem zájmu, aby nás Čína tlačila. Měli bychom skutečně usilovat o rovnováhu a vzájemný respekt,“ poznamenal.

Pavel se zároveň ohradil proti čínské kritice jeho telefonátu s tchajwanskou prezidentkou a zdůraznil, že Peking nemá právo Česku nařizovat, s kým může udržovat kontakty. Telefonát navíc podle Pavla iniciovala tchajwanská prezidentka, aby mu pogratulovala k volebnímu vítězství.