Stát více podporuje výchovu mladých praktiků. Absolventů, kteří se školí v ordinacích, letos přibude o polovinu

Do ordinací praktiků letos nastoupí více začínajících neatestovaných lékařů. Ministerstvo zdravotnictví na ně navíc bude posílat vyšší dotaci. Chce tak nastartovat generační obměnu – každý druhý praktik je v současnosti šedesátník nebo ještě starší – a také zlepšit dostupnost péče. Potíž ovšem je, že ze zkušených lékařů, kteří by měli absolventy školit, se to vyplatí hlavně praktikům pro dospělé. Ministerská podpora tak nebude mít velký vliv na dostupnost praktických lékařů pro děti.