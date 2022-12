Policie podezřívala vysoké úředníky ze zfalšování Hamáčkova rozhodnutí. Na obvinění neměla dost důkazů

Poslední úpravu „Rakušanova“ dokumentu zaznamenali policisté 23. prosince. Ministerská úřednice ho pak poslala v příloze e-mailem Vařekovi a v kopii státnímu tajemníkovi Postráneckému a ředitelce jeho kanceláře Štěpánce Cvejnové.

Kdo pak se souborem pracoval, kriminalisté nezjistili. Někdo na něm ale podle nich doplnil dva odstavce, změnil datum, odstranil hlavičku Rakušana a přidal kopii Hamáčkova podpisu.

Stejné písařské chyby a razítko

Svoje tvrzení detektivové NCOZ opírají mimo jiné o podobnosti ministerského dokumentu z 23. prosince a Hamáčkova rozhodnutí s datem 7. prosince. „Komparací těchto dvou rozhodnutí policejní orgán zjistil, že obsahují totožné písařské chyby v textu,“ píšou s poukazem na stejné chybějící slovo a čárku nebo totožné mezery mezi řádky.

Díky znalci se jim podařilo určit, že na exministrův podpis mohlo být použito dřevěné razítko, které jim ministerstvo jako jediné vydalo.

Jedna ze svědkyní – vedoucí oddělení spisové služby – pak kriminalistům popsala, že právě toto razítko viděla u tehdejší ředitelky ministrovy kanceláře Blažkové. Ta to popřela s tím, že používala pouze plastové razítko, které ale kriminalisté na ministerstvu nenašli. Blažková na dotazy ČT nereagovala, na policii ale uvedla, že se na tvorbě žádného dokumentu nepodílela.

Podle detektivů ale mohla právě ona razítko s Hamáčkovým podpisem použít. „Přesto se však tato domněnka policejnímu orgánu nepodařila prokázat,“ píšou na adresu úřednice.

Proč kriminalisté podezřívali i náměstka Nováčka a ředitele jeho kanceláře Vařeku, v usnesení konkrétně nezmiňují. Ani jeden z nich na dotazy položené přes mluvčího resortu neodpověděl.

Čtvrtým podezřelým v případu byl exministr Hamáček, který policistům řekl, že dané rozhodnutí neviděl. „Dodal, že nikdy dokumenty, které měl fyzicky podepsat, neopatřoval razítkem s faksimilií jeho podpisu, ale sám je vlastnoručně podepsal. Kdo danou listinu vyhotovil, či kdo ji opatřil razítkem s faksimilií jeho podpisu, nevěděl,“ zapsala policie do protokolu. Bývalého předsedu ČSSD původně prověřovala kvůli dvěma trestným činům, u obou ale podezření zamítla.

Na obvinění chyběly policii důkazy

Kriminalisté nakonec došli k závěru, že Hamáčkovo rozhodnutí někdo vytvořil až 23. prosince a zpětně upravil datum na 7. prosince. Která konkrétní osoba z okruhu Blažková, Vařeka a Nováček a jakým dílem se na vytvoření listiny podílela, se však policii zjistit nepodařilo.

„Policejní orgán konstatuje, že se mu v rámci prověřování nepodařilo opatřit dostatečné důkazy, které by jej opravňovaly zahájit trestní stíhání, a to i přes to, že podezření na spáchání trestné činnosti, zejména ve vztahu k trestnému činu přisvojení pravomoci úřadu, lze považovat za prokázané,“ uzavírají policisté.