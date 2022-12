Volební model Medianu poprvé favorizuje Nerudovou, získala by 28 procent

Podle modelu Medianu by momentálně byly prezidentské volby záležitostí tří kandidátů – Andreje Babiše, Danuše Nerudové a Petra Pavla. Zatímco každý z nich by dostal kolem čtvrtiny hlasů, ostatní kandidáti by si rozdělili zbylou čtvrtinu.

Senátor Pavel Fischer by dostal 5,5 procenta hlasů, odborový předák Josef Středula a senátor Marek Hilšer shodně 3,5 procenta hlasů, kandidát SPD Jaroslav Bašta 2,5 procenta hlasů. Denisa Rohanová by získala půl procenta. Median se dotazoval i na podnikatele Karla Janečka, jehož ministerstvo vnitra odmítlo registrovat a který se odvolal k soudu. V modelu mu připadla dvě procenta hlasů.