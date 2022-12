Prezident má být nadstranický a nezávislý, zdůraznil v Hyde Parku Marek Hilšer

Prezident by podle Hilšera měl být nezávislý na velkých finančních skupinách, které se snaží „přivlastnit si politiku na úkor lidí“. Zopakoval, že on nezávislý je a bude tak hájit zájem veřejný i zájmy občanů. Zdůraznil, že když s ním někdo hovoří, hovoří s Markem Hilšerem, ne s někým, kdo by stál v pozadí „a snažil se manipulovat politiku ke svému soukromému zájmu“.

Jaké tři klíčové vlastnosti by měl mít budoucí prezident a Hilšer je má? „Měl by mít rovnou páteř, odvahu na to pojmenovávat věci pravými jmény. A především by měl mít rád lidi, myslet na ně a mít sociální cítění,“ vyjmenoval kandidát na prezidenta, který o nejvyšší ústavní post usiloval neúspěšně už v minulé volbě.

Za čtyři roky působení v Senátu toho Hilšer podle svých slov v politice hodně viděl. Mimo jiné právě i to, jak se finanční skupiny pokoušejí ovlivňovat politiky ve svůj prospěch, což nepovažuje za správné. „Prezident má usilovat o to, aby se u nás zlepšila politická kultura, aby se posunula k lidem. A aby demokracie jako taková neztrácela důvěru,“ vyjmenoval Hilšer.

Na svých stránkách už dříve vysvětlil, že kandiduje na prezidenta, protože je nespokojený s vývojem politiky v Česku – vadí mu skandály, tunelování i korupce vlád pravicových i levicových. Trnem v oku jsou Hilšerovi také oligarchové a kmotři obohacující se na úkor druhých. Toto jsou podle něj témata, která může hlava státu otvírat a mít k tomu potřebný nadhled. Pokud je tedy nezávislý. „U nás se o mnoha věcech nemluví,“ mrzí Hilšera. Ale prezident dle něj disponuje silou opomíjená témata nastolovat.

Hrad otevřený lidem

Hilšer reagoval i na telefonický dotaz diváka, kterému se nelíbí, že hlava státu si pro sebe uzurpuje v podstatě celý Pražský hrad. Části komplexu by podle něj bylo žádoucí využít lépe. „Jasně jsem říkal, že budoucí prezident by měl být civilní, měl by být mezi lidmi. A to s tím souvisí. Co pán řekl, je skvělý návrh. Já také říkám, že Hrad by měl být otevřený lidem – sloužit kultuře, k nejrůznějším setkáváním,“ souhlasí Hilšer. Pokud se stane prezidentem, učiní „vše pro to, aby to tak bylo“.

Kandidát se domnívá, že v Česku upadá důvěra v demokracii a zjednodušeně řečeno se z politiků stávají papaláši. Hilšer považuje za důležité, aby lidé viděli, že je jeden z nich, a také to, aby je hlava státu motivovala například k zapojení do politiky. Ta je dle něj nyní často v zajetí marketingu. I to je důvod, proč chce Hilšer vést nízkonákladovou kampaň s rozpočtem do dvou milionů korun. Částku chce částečně hradit ze svých zdrojů.

Česká společnost je podle něj rozhádaná a rozdělená a prezident by měl naopak vytvářet prostředí k dialogu a kompromisu. To se podle něj dělá snáz takovému kandidátovi, který z minulosti není pevně spojený s nějakou politickou stranou. Trvá na tom, že nekandiduje kvůli tomu, aby se zviditelnil. Zdůraznil, že do voleb zbývá ještě pět týdnů a za tu dobu se toho může ještě hodně stát. Lidé by se měli řídit tím, co cítí, a nenechat se manipulovat průzkumy či názory politologů, podotkl.