Hrdinství pilota RAF Janšty připomíná pamětní deska

Na zážitky z války Janšta sice často nevzpomínal, ve skříni ale visela jeho letecká uniforma. Lásce k letadlům vedl děti odmala. „Jako děti nás bral na vyhlídkové lety na Ruzyň. My jsme myslely, že je to za odměnu, ale dneska vím, že on sám se chtěl jít nahoru podívat,“ popsala jeho dcera Jana Zachová.

Z Československa utekl Janšta v listopadu 1939 před nacistickou okupací. Jako letec se chtěl zapojit do bojů. Už v září 1940 se zapojil do prvních bojových úkolů 311. bombardovací perutě RAF. Odlétal na dvě stě hodin a jako instruktor vedl výcvik nových posádek.

„První nálet, který letěl, tak letěl s Ocelkou, to byl kapitán Ocelka, ale ten pak během války zahynul,“ řekla Zachová.