Přes noc bude sněžit, na západě Čech napadne až osm centimetrů. Hrozí také náledí

Kromě hustého sněžení varovali meteorologové také před náledím, které se může lokálně vytvořit od pátečních šesti hodin večer až do sobotních devíti dopoledne v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Středočeském kraji, na Vysočině, v Praze a také na západě Libereckého a Jihomoravského kraje.

Náledí může vzniknout tam, kde naprší nebo nasněží, a pak klesne teplota pod nulu. Hrozí potom úrazy či dopravní nehody. Starší a méně pohybliví lidé by podle meteorologů měli omezit vycházení.

Mrznout by ale v noci na sobotu nemělo všude. Teploty klesnou na plus 1 až minus 3 stupně Celsia. V části republiky se ochladí z teplot nad bodem mrazu, jinde bude mrznout celý den, páteční maxima se budou pohybovat mezi minus 1 a plus 3 stupni. Pátek je nejchladnějším dnem týdne, v sobotu bude již tepleji – většinou 1 až 5 stupňů, na západě republiky minus 1 až plus 2 stupně. Oteplovat se bude i dál, v neděli bude již v celé republice nad nulou, na Moravě vystoupají teploty až na 8 stupňů.