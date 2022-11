Vládní špičky odmítly slučování malých obcí. Podle NERV by opatření ušetřilo deset miliard

Na sloučení už v minulosti přistoupilo několik obcí. Například Bušovice na Rokycansku s 320 obyvateli se v roce 1961 sloučily s okolním Sedleckem se 120 lidmi a nedaleko ležící Střapolí, kde žije osmdesát obyvatel. Starosta Luboš Pták (nestr.) to dodnes považuje za správný krok. „Nedovedu si představit, že by všude udělali zastupitelstvo, všechno to dělali sami,“ komentoval.

Pod Bušovice ale v minulosti patřily i nedaleké Všenice. Od roku 1990 už ale hospodaří samy. Místní by už zpátky pod jinou radnici jít nechtěli. „Pokud nám to nikdo nenařídí, a já doufám, že nenařídí, budeme rádi samostatní. Zatím jsou tady lidé, kteří to chtějí dělat,“ řekl starosta obce Martin Dobrý (nestr.).

„Nejmenší obec v Evropě“

O návrhu na snížení počtu obcí jednali minulou středu ve Strakově akademii členové Národní ekonomické rady vlády s ministři. Někteří členové NERV už tehdy považovali plán slučovat obce s méně než tisíci obyvateli za jednu z nejdůležitějších úspor, se kterými poradní sbor ekonomů přišel.