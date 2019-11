Peníze i samostatnost. Důvody, proč se obce chtějí odtrhnout od měst

O odtržení od Českých Budějovic usilují obyvatelé jedné z tamních ulic, kteří se chtějí stát součástí blízké obce Staré Hodějovice. Místním vadí, že magistrát nevěnuje pozornost jejich problémům. Na radnici proto poslali petici se žádostí o změnu adresy. O osamostatnění uvažovali i někteří lidé v Zavadilce u Českých Budějovic a v Otíně u Jindřichova Hradce. Plány ale nakonec přehodnotili.

Už na začátku 90. let se ale osamostatnili například lidé v Řepici. Odtrhli se od Strakonic. Pro 400 obyvatel museli vybudovat úřad a upravit katastrální mapy. Před dvěma lety se staly vesnicí roku. „Pro Řepici to byl jednoznačně dobrý tah. Myslím, že neexistuje nikdo, kdo by se chtěl vrátit zpátky,“ poznamenal starosta Řepice Martin Vysoký.