Začala stavba dalšího úseku D6

U Bochova na Karlovarsku začala stavba dalšího úseku dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Úsek Žalmanov–Knínice bude téměř sedm kilometrů dlouhý a stát bude přes dvě miliardy korun. Stavba by měla být hotová v listopadu 2027. Do Karlových Varů budou zbývat už jen dva úseky. S jejich dokončením se počítá do roku 2028.