Vznikne studie dopadu stavby gigafactory v Líních na okolí. Premiér jednal s místními politiky, ti ocenili zlepšení komunikace

video UDÁLOSTI: Za klíčový projekt pro Česko označil premiér továrnu na výrobu baterií do elektroautomobilů

Plzeňský kraj a obce v okolí nynějšího záložního armádního letiště v Líních se obávají, že by po otevření gigafactory na jedné straně mohla vzrůst kriminalita, a na druhé straně že by kraj přišel o výhody, které s existencí letiště souvisejí. Například na něm má základnu letecká záchranná služba.

Plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) vyzval premiéra Fialu, aby vláda přehodnotila způsob, jak o stavbě dotčené obce i kraj informuje. Například by chtěl znát stanovisko armády, která by se letiště musela vzdát. Po čtvrtečním jednání uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti), že věří v lepší domluvu s vládou. „Jednání by mohlo nastartovat komunikaci v daleko lepším světle,“ podotkl. Obdobně smýšlí i náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák (Piráti). Podle premiéra budou jednání se samosprávou pokračovat, míní, že na schůzce „dosáhli značného posunu“.

Vláda především slíbila, že nechá zpracovat dopadovou studii. „Vnímáme připomínky a obavy občanů Plzeňského kraje i dotčených obcí. Shodli jsme se, že jsme jako vláda schopni společně s krajem jednat o odstranění těchto obav a zmírnění negativních dopadů,“ poznamenal Fiala. Ujistil také regionální politiky, že letecká záchranná služba v Plzni zůstane – buď tam, kde je, nebo pro ni vznikne nové zázemí. Kraj by ovšem chtěl, aby vznikla i studie pro místo, kam by se z letiště mohly přesunout aerokluby a letecká škola.