Konec spalovacích motorů plánuje už řada zemí, Česko s podporou bezemisní dopravy zatím brzdí

Motivace pro elektromobilní revoluci dnes je jasná: snížit emise z dopravy, očistit svět od fosilních paliv, která docházejí nebo se nacházejí v geopoliticky nestabilních zónách. Zásadní boj se pak vede s oxidem uhličitým, který je hlavním přispěvatelem globálního oteplování. Jeho emise navíc rostou. I proto, že aut s méně ekologickými spalovacími motory je stále víc a jsou větší a těžší. A ve velkých městech pak mají na svědomí až 90 procent veškerého znečištění ovzduší.

V Evropské unii od roku 2020 vzrostl nárok na nižší emise CO 2 z provozu u nově vyrobených aut ze 130 na 95 gramů CO 2 na kilometr. Do roku 2030 má tento ukazatel klesnout pod 60 gramů CO 2 na kilometr. Počítá se za jednotlivé automobilové koncerny, které v Evropě podnikají, jako průměr všech jimi vyrobených aut. U elektromobilu jsou jeho započítávané emise CO 2 na kilometr nula. Podobným směrem pak jde nově třeba i administrativa amerického prezidenta Joea Bidena. Orientaci na elektromobilitu nedávno ohlásila také Čína.

„V podstatě jediná technologie, která může umožnit ty velmi ambiciózní a tvrdé emisní limity naplnit, je elektromobilita. Automobilky v podstatě nemají jinou možnost nežli masivně investovat do elektromobility a doufat, že to celé bude fungovat,“ popisuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar to, jak celé odvětví s danou regulací pracuje.

Pár tisíc elektromobilů v Česku

Pro Českou republiku je toto téma důležité třeba i proto, že automobilový průmysl tvoří v zemi asi desetinu HDP a zaměstnává přímo téměř 200 tisíc, v návaznosti na celý sektor až půl milionu lidí.

Čistých elektromobilů se přitom v tuzemsku v porovnání s jinými vyspělými evropskými zeměmi prodává méně. V roce 2020 to bylo dle dat Svazu dovozců automobilů přes tři tisíce čistě bateriových aut, 2,3 procenta ze všech prodaných vozů. Celkem je pak v Česku z celkového počtu zhruba šesti milionů osobních aut elektromobilů asi osm tisíc.

Podle více průzkumů je u českých řidičů bariérou pro pořízení elektrovozu zejména cena a údajně řídká dobíjecí infrastruktura a nízký dojezd. Ve všech těchto oblastech lze ovšem očekávat dynamický vývoj, který by mohl elektromobilitu dále zpřístupnit.

Podpora v tuzemsku?

Nejprodávanější elektromobily stojí okolo jednoho milionu korun, nejprodávanější vozy se spalovacím motorem jsou o polovinu levnější. Řada evropských zemí proto nákup elektroaut dotuje. V Německu například sumou v přepočtu až 230 tisíc korun. V Norsku, kde se loni prodalo poprvé více aut na baterky než aut se spalovacím motorem, neplatí kupující 25procentní DPH.

Nejdál jde pak podpora v hlavním městě Spojených států, ve Washingtonu. Lidé mohou dostat zpět 50 procent ceny nového elektromobilu, nejvýše však 19 tisíc dolarů (415 tisíc korun), neplatí pak ani osmiprocentní DPH.

V Česku nic takového k mání není. „V tuto chvíli to nemáme navrhováno. Dovedu si v delším horizontu představit i tento scénář, ale v tuto chvíli ne. U nás si auta kupují většinou firmy. Dvě třetiny nových aut koupí firmy. Jen třetinu fyzické osoby. U elektromobilů je ten poměr ještě větší,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Do loňska stát přispíval na nákup elektromobilu právě alespoň malým a středním firmám. Aktuálně ale ani pro ně žádné dotace k využití nejsou. Ministerstvo o nich na další období zatím jedná, chce na to použít peníze z Evropské unie. Celkem by podle ministerstva mohlo jít až o 16 miliard korun, většina z nich má být ale určena na rozvoj dobíjecí sítě.

Ta v současnosti nabízí okolo 800 veřejných stanic. Podle Národního akčního plánu čisté mobility, strategického vládního dokumentu, by v Česku mělo do deseti let stát mezi 19 a 35 tisíci dobíječek a vláda pak také odhaduje, že elektroaut tu bude mezi 220 a 500 tisíci. To, zda se bude cílit na dolní, či horní hranici rozptylu, se podle náměstka Muřického ukáže podle vývoje ekonomické kondice země v dalších letech.