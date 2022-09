V Praze a dalších českých městech se demonstruje proti vládě

Akce začala krátce po druhé odpolední českou hymnou. Zazpíval ji zpěvák Tomáš Ortel, původním jménem Tomáš Hnídek. Dění na Václavském náměstí organizátoři živě přenáší také do dalších měst.

„Chceme o sto osmdesát stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou,“ uvedl Havel. Podle druhého z pořadatelů, Vrabela, by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít „pronárodní odborníci“. Prvním z řečníků byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík.

Lidé drží v rukou transparenty s hesly jako „Konec vlád nemocných duchem, rozumem a charakterem“ nebo „Zase ryjeme držkou v zemi“. Na místě protestu mají také petiční stánek komunisté na podporu svého kandidáta na prezidenta Josefa Skály.