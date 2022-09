Politolog: Propad vládních stran byl menší, Čapí hnízdo voliče ANO nezajímá

Kroupa sdělil, že voličské hlasy komunistů a sociálních demokratů převzaly hnutí ANO a SPD. „Obecně se dá říct, že posílily opoziční strany. Nejvíce z určitého hlediska posílila SPD, protože se dostala do krajských měst, kde dosud neměla žádný vliv. Vliv nebude mít i nadále, protože lidí, kteří se dostali do zastupitelstva, je málo a nemá koaliční potenciál,“ uvedl Kroupa.

Kauza Čapí hnízdo podle Kroupy voliče ANO přímo neovlivnila, protože si na ni už zvykli. Připomněl i kauzu Stoka, na níž voliči zapomněli. „Dozimetr poškodil hnutí STAN zásadním způsobem na celostátní politice a ve velkých městech, protože dosud čisté hnutí svůj obraz velmi narušilo a pomalá reakce vedení strany na tuto událost to ještě zhoršila,“ míní. V senátních volbách byl podle něj vliv této kauzy menší.

Část vedení vládních stran mluvila o tom, že by se na komunální úrovni měly uzavírat podobné koalice jako na vládní úrovni. Na mnoha místech se podle politologa situace výrazně liší od celostátní, zmiňuje situace v Plzni, kde několik stran včetně ANO už kandidovalo s tím, že chce porazit dosavadního hegemona ODS. „Plzeň“ podle něj je problém pro vládní koalici, ale nikoliv zásadní, protože toto město má svá „specifika“. Závažnější by prý bylo, kdyby se něco takového stalo v Praze nebo v Brně.

Bendl: Situaci v Plzni považuji za nešťastnou

Místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Petr Bendl (ODS) v komentáři k výsledkům voleb řekl, že hranice úspěchu je všude jiná, někde je to dostat se do rady, někde mít primátora nebo starostu.

„Volební systém je poměrně gumový, takže umožňuje různé skládání koalic, umožňuje obejít vítěze voleb, což jsme v minulosti zažili v Praze, teď se to odehrává pravděpodobně v Plzni, což považuji za nešťastné a myslím, že je to do určité míry nerespektování rozhodnutí voličů,“ uvedl s tím, že systém to ale umožňuje. Na celkové hodnocení toho, jak volby dopadly, si tak podle Bendla budeme muset ještě počkat - i zda se v Praze podaří sestavit koalici na základě vládního řešení.

„Všechno je to otázka dnů, může být i týdnů. Vidím, že Piráti přicházejí s personálními podmínkami směrem k potenciálním koaličním partnerům, takže to může být v Praze ještě velmi složité,“ prohlásil.