Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo ANO, nejvíc posílila SPD

V srpnu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo ANO s 29 procenty hlasů před ODS se 16 procenty a SPD se 14 procenty. Podle průzkumu společnosti Median by se do sněmovny dostali ještě Piráti s 11,5 procenty a ČSSD, která by měla pět procent. Průzkum také ukázal, že roste ochota zúčastnit se voleb.