Volby 2022: Kdo, kdy a kde může volit? Co dělat, když nebudu moct do volební místnosti?

Voličské průkazy jen pro senátní volby

Pro komunální volby si o voličský průkaz zažádat nelze, lidé tak mohou volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Pro senátní volby možnost voličského průkazu zůstává, i tak ale může volič vybírat pouze senátora ze svého volebního obvodu, ačkoli bude mít možnost volit v jiné volební místnosti či obci.

O voličský průkaz pro senátní volby si mohl každý požádat do 16. září 16:00 na svém obecním úřadě, a to buď písemně, nebo pomocí datové schránky. Pro osobní žádost o voličský průkaz je lhůta prodloužena do 21. září také do 16:00. Voličský průkaz pak voliči vydá úřad osobně nebo zašle poštou.