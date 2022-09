Nové covidové vakcíny budou v některých zemích EU již tento týden

„Máme nyní k dostání nové přizpůsobené vakcíny, očkování zůstává klíčové a potřebujeme co nejrychleji zajistit posilovací dávky i nové očkování pro lidi, kteří ještě nejsou očkovaní tak, abychom byli připraveni, pokud by následující měsíce byly náročné,“ doplnila.

„Máme na programu diskusi o covidu-19 a o tom, jak by členské státy a my všichni měli být připraveni na to, co by mohlo přijít v následujících měsících. Budu žádat členské státy, aby dokončily své strategie očkování co nejdříve,“ předeslala komisařka. Důležitá je podle ní i jasná komunikace o potřebnosti očkování.

Předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek a jeden z poradců ministra zdravotnictví potvrdil, že i do Česka by měly upravené vakcíny dorazit tento týden.

Tématem neformálního jednání ministrů je prospěšnost očkování obecně i u dalších infekčních nemocí. „Připravenost je důležitá také u opičích neštovic. Ačkoli vidíme snižující se trend, nechceme přestat být připraveni na to, co by se mohlo stát,“ řekla Cookeová. K 1. září bylo podle dat Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) na evropském území zachyceno přes 18 400 případů v 29 zemích.

Celkově už komise prostřednictvím HERA nakoupila 330 tisíc dávek vakcíny. Česko by podle dřívějších informací mělo z původních 170 tisíc dávek získat asi 2800, s plošným očkováním se nepočítá.

Kvalita léčby rakoviny stejná v celé EU

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na úvod jednání řekl, že kvalita a dostupnost léčby rakoviny by měla být stejná ve všech zemích Evropské unie. „Chceme obyvatelům EU nabídnout stejnou kvalitu péče v různých zemích, stejné standardy a definovat také léčebné protokoly,“ popsal Válek. Během několika let by pak měla vzniknout síť evropských onkologických center, která by měla úzce spolupracovat.