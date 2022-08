Zástupkyně ombudsmana Šimůnková rezignuje. Nesouhlasí s přístupem Křečka

Ombudsman už dřív stáhl svou zástupkyni z vládních rad, v nichž za jeho kancelář zasedala. Od července jí pak odebral veškerou její agendu. Dodatečně to zdůvodnil prodlevami při řešení kauz. Šimůnková to odmítla. „Zvažuji kroky na svoji právní obranu,“ zopakovala končící zástupkyně. Dodala, že práci vykonávala intenzivně a svědomitě a po odebrání úkolů se jí nemohla už věnovat ve prospěch lidí tak, jak to dělali její předchůdci.

Ochránce by měl podle Šimůnkové pomáhat

Za Šimůnkovou se postavila řada organizací. Některé vyzvaly ombudsmana k rezignaci. Křečkovy výroky na adresu menšin a uprchlíků odsoudil přednedávnem i Senát. Věnovala se jim už dřív také Evropská komise, žádala vysvětlení. Situací v úřadu veřejného ochránce práv se v polovině července zabýval sněmovní petiční výbor, nepřiklonil se k žádné ze stran sporu.

Podle Šimůnkové je řada Křečkových výroků „v rozporu s posláním“ ombudsmanovy kanceláře. Ochránce by měl pomáhat bez rozdílu a předsudků, uvedla jeho končící zástupkyně. Je přesvědčena, že se za jejího působení podařilo posílit ochranu práv dětí. Zmínila třeba přítomnost rodičů s potomky v nemocnicích.