Rozpočet obrany vzroste o dvacet miliard, shodli se Stanjura a Černochová

Rychlý růst výdajů na obranu bude v příštím roce jednou z vůbec největších rozpočtových priorit české vlády. Celkem hodlá kabinet Petra Fialy (ODS) v roce 2023 poslat na zajištění obrany země rekordních 110 miliard korun. To je o dvacet miliard vyšší částka než letos. Černochová se na tom během léta domluvila s ministrem financí.

„Pro příští rok je tam plus dvacet miliard, to máme dohodu s ministerstvem obrany a s paní ministryní,“ potvrzuje Stanjura.

Tím ale rychlé zvyšování výdajů na obranu nekončí. Do roku 2025 mají vzrůst podle plánu vlády až na 155 miliard. Tím by Česko v splnilo svůj závazek vůči NATO – dávat na obranu dvě procenta HDP.

Petr Fiala přitom ještě na konci května po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana mluvil o tom, že by země mohla vydávat na obranu zhruba 150 miliard už o rok dříve. „Ve vládním programu jsme se zavázali, že dvě procenta budeme dávat do roku 2025. A teď se snažíme, abychom udělali vše pro to, abychom je mohli dávat v roce 2024,“ řekl tehdy.

S urychlením splnění závazku vůči NATO o rok ale výhled ministerstva financí zatím nepočítá. „Rozpočtový výhled vychází z programového prohlášení vlády. Bude také záležet na tom, jak se bude dařit uzavírat kontrakty,“ sdělil Stanjura. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje za realistický rok 2025. „Vidíme obrovské potřeby resortu vnitra, bezpečnosti v České republice a ten rozpočet není nafukovací,“ podotkl.

SPD má k výdajům výhrady, ANO je pro

Podle SPD by vláda nyní měla mít jiné priority než výdaje na obranu. „Dostačující by bylo 1,4 procenta HDP. A zbytek finančních prostředků dávat na infrastrukturu, zdravotnictví, sociální věci,“ navrhl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Opoziční ANO podle předsedkyně poslaneckého klubu Aleny Schillerové navýšení výdajů na dvě procenta podporuje. „Ať se dosáhne dvou procent, ale říkám, nemůže se rezignovat na sociální smír, nemůže se rezignovat na investice,“ upozornila.