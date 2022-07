Armáda prověřuje možnost nákupu stíhaček F-35. Řehka počítá s tím, že cena nebude nízká

Generál Řehka během návštěvy čáslavské základny zdůraznil, že nákup amerických stíhaček není potvrzený – ani rozhodnutý. Ve hře tak mohou být i další letouny.

„Ministryně (obrany Jana Černochová) dostala mandát zahájit vyjednávání. To znamená bavit se o tom, jestli to bude v roce takovém nebo takovém, o rok dříve nebo později. To vám teď nikdo neřekne,“ uvedl Řehka.