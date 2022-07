Finanční analytický úřad zmrazil ruský majetek za téměř 10 miliard korun

Zmrazováním ruského majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, se zabývá polovina ze třiceti pracovníků FAÚ.

„Systém je nastaven tak, že třeba každá banka projíždí každých 24 hodin portfolio svých klientů, zda nejsou na sankčním seznamu. Podobně to dělá katastrální úřad, dělá to i depozitář cenných papírů,“ popsal šéf FAÚ. Majetkové rejstříky podle něj dělají pravidelně monitoring, a pokud zjistí, že nějaký majetek patří sankcionovanému, mají dle zákona povinnost nahlásit to FAÚ, který pak majetek zmrazí.

Podle Hylmarova hrubého odhadu byl dosud v Česku zmrazen ruský majetek do deseti miliard korun. „Jsou v tom nemovitosti, jsou v tom podíly v obchodních firmách, finanční prostředky na bankovních účtech,“ řekl Hylmar serveru.

Bez žaloby

Ředitel FAÚ vyloučil, že by v českých bankách byl nezmrazený majetek, který by patřil přímému majiteli účtu ze sankčního seznamu. Problém podle něj není ani se zmrazováním majetku manželek a manželů lidí sankcionovaných, pokud je u nich zřejmé propojení. „Problém je dohledat skryté vlastnictví přes vícero kolen a přes firmy mimo Českou republiku,“ řekl Hylmar Seznam Zprávám.

Jako obecný příklad uvedl českou firmu vlastněnou několika zahraničními offshorovými společnostmi. Získat v takovém případě informace o skutečném vlastníkovi je podle Hylmara často až neřešitelný problém.

Kvůli zmrazování ruského majetku v Česku FAÚ dosud nečelí žádné žalobě. U některých případů, kdy je majetek zmrazen formou předběžného opatření, ale stále neskončilo správní řízení. „A já nemohu předvídat, jak toto správní řízení skončí,“ podotkl Hylmar.