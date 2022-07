Před 120 lety se narodil kněz Josef Toufar. Výročí připomenou mše i odhalení sochy

Vzpomínkového programu se zúčastní také církevní historik Tomáš Petráček, který stojí v čele komise usilující o Toufarovo svatořečení. Proces beatifikace katolická církev začala již v roce 2013 a od té doby shromažďuje veškeré materiály a svědectví o Toufarově životě. „Nyní jsme v takzvané přípravné fázi diecézního procesu. Zdržel nás covid, a lze tak odhadovat, že celý proces ještě pár let potrvá,“ sdělil na dotaz ČT Petráček.

Snaživý student i oblíbený kněz

Josef Toufar se narodil 14. července 1902 v Arnolci na Jihlavsku. Po obecné škole chtěl nastoupit do malého semináře Borommeum – hradeckou střední školu pro budoucí kněze. Vstup mu znemožnilo vypuknutí první světové války. Po vykonání základní vojenské služby zůstal v rodné vsi a pomáhal svému otci s živností.

Po otcově smrti v něm dozrálo rozhodnutí stát se knězem. Ke vstupu do semináře mu však chybělo středoškolské studium. V říjnu 1928 nastoupil na gymnázium v Německém Brodě, byl však o patnáct let starší než jeho spolužáci. To nesl nelibě zejména místní profesor matematiky, který ho odmítl nechat dostudovat. S pomocí kněze a spisovatele Františka Xavera Boštíka proto přestoupil na gymnázium v Chotěboři, kde v červnu 1935 odmaturoval.

Dalších pět let života strávil v kněžském semináři v Hradci Králové. Z rukou biskupa Mořice Píchy přijal podjáhenské, jáhenské a nakonec roku 1940 i kněžské svěcení. Tehdy mu bylo již 38 let. Jeho prvním kněžským působením se stala dnes již neexistující obec Zahrádka. V ní působil osm let a stal se oblíbeným duchovním správcem. Po únorovém převratu byl na nátlak komunistického revolučního výboru přeložen do Číhoště.