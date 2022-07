Viru je v populaci více, než vidíme na testech, uvedl Smejkal. Plošná opatření by teď ale nezaváděl

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že počet nakažených poroste do poloviny července, v srpnu se pak Česko dostane na červnová čísla. Smejkal řekl, že to tak může být, a jako příklad uvedl Portugalsko, kde počet nakažených subvariantou BA.5 už nyní klesá. „Ale zanechala za sebou každý den tři až čtyři desítky mrtvých,“ upozornil.

Reálný počet nemocných a nově nakažených ale odborníci neznají, jelikož se v Česku málo testuje. „Rozhodně je viru více, než vidíme na těch testech,“ upozornil Smejkal. Lidé se podle něj často testují doma antigenními testy a nehlásí to. „My nemusíme přecházet zpátky do těch velkých testovacích míst, měli bychom si ale zvyknout na to antigenní testování,“ dodal.

Nejdůležitější v současné době podle Smejkala je vyzvat k posilujícím dávkám, což podle něj ministerstvo zdravotnictví podcenilo. „Starší lidi bych vyzval, aby nečekali na srpen a šli na další dávku vakcíny už teď. Je tady dost vakcín Pfizeru a Moderny, které jsme používali i předtím. Když si dáme booster tou samou vakcínou, bude to dostačující,“ míní.

V případě, že člověk se už variantou BA.5 nakazil, je očkování vhodné za tři měsíce po prodělání onemocnění. Podle Smejkala však ani tak dlouhou dobu čekat nemusejí. „Vůbec vám nebude škodit, když na tu posilující dávku půjdete dřív,“ řekl. Naopak posilující dávky u dětí v tuto chvíli nejsou podle něj potřebné.

Smejkal: Opatření zatím nejsou nutná

Epidemiolog z IKEMu si také myslí, že zavádět jakákoliv plošná opatření v souvislosti s covidem v tuto chvíli není nutné. Stačí podle něj, když se lidé budou chovat zodpovědně a nechají se naočkovat, alespoň tedy rizikové skupiny obyvatel.

„Je ale rozhodně lepší vzít si respirátor, pokud jsem v nevětraném uzavřeném prostoru, pokud jsem v MHD a pokud jsem rizikový. Ale že by to muselo být plošně nařízeno, to ne. Vyvolává to emoce,“ doplnil.