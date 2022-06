Kauza Dozimetr může skončit stíháním celého hnutí STAN, míní Vondráček

Vondráček řekl, že je nevyhnutelná rekonstrukce vlády. Podle místopředsedy ANO v kauze, která se točí kolem obviněného lobbisty Michala Redla, prorůstá organizovaný zločin do politiky. Je proto podle něj reálně možné, že počínání jednotlivých osob bude přičitatelné celému hnutí STAN. „Je potenciálně možné, že hnutí STAN bude stíháno,“ uvedl Vondráček. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan je podle něj proto „v kolosálním střetu zájmů“.

Kovářová zopakovala, že důvod k výměně Rakušana není. „Jasně jsme ukázali, že to tímto nekončí,“ uvedla Kovářová k reakci hnutí na dotaz, zda jedinou změnou, kterou STAN učinil, je výměna ministra školství a změny v pražské kandidátce pro podzimní volby. Proti tomu, že by do hnutí prorůstal organizovaný zločin, se ohradil senátor Zdeněk Hraba (STAN).