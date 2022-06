Karel Řehka bude silným náčelníkem generálního štábu, myslí si Černochová

„Karel Řehka je vynikající kandidát, ale mě třeba osobně jeho jméno napadlo okamžitě, když jsem se stala ministryní obrany, ale vzhledem k tomu, jakého je věku, tak jsem si říkala, jestli si zaslouží, abych mu zkrátila vojenskou kariéru o nějaké roky,“ prozradila Černochová.

Současná bezpečnostní situace je podle ní vážná, a proto generální štáb potřebuje silného náčelníka s jeho zkušenostmi a schopnostmi. Sedmačtyřicetiletý Řehka bude podle ministryně náčelníkem, který přivede do armády další rekruty, a to právě také díky svému věku. „Možná v něm budou mít obrovskou naději, že armádu posune do 21. století,“ dodala.