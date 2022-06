Prioritou je odstřižení se od ruského plynu a ropy, řekla Jourová. Vyzdvihla společné nákupy energií

Eurokomisařka ale řekla, že by byla ráda, kdyby šlo Česko cestou společných nákupů energií. „Je to ta nejrychlejší a nejsnadnější cesta k tomu, abychom měli levnější energie. S Bartuškou bych se ale chtěla bavit i o investicích do obnovitelných zdrojů, že bychom v Česku schválili takzvaný plán obnovy, kde je zhruba 37 procent peněz právě na opatření v oblasti energetiky,“ řekla.

Jourová má ve středu v Bruselu jednat se zvláštním velvyslancem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou. „Předpokládám, že se bude ptát na to, co je v plánu dál v sankčním balíku číslo 7, který by měl přijít. Já budu velice zvědavá zejména na opatření, která by měla zmírnit dopady energetické krize na české domácnosti,“ uvedla.

Připomněla také, že komise dala jako možnost dobrovolný společný nákup energií. „Očekává se, že by mohly být vyšší ceny, pokud by si to dojednávaly jednotlivé státy. Věřím tomu, že si státy dobře propočítávají, jaká varianta je pro ně výhodnější. Například u vakcíny (proti covidu-19) se naprosto jednoznačně projevilo, že výhoda toho velkého nákupu je nesporná,“ uvedla jako příklad.

V případě, že by se Rusko samo rozhodlo dříve dovoz plynu či ropy do Evropy ukončit, musela by podle eurokomisařky zafungovat solidarita, která je i podmínkou soudržnosti. „Když se podíváme na zastavení dodávek (plynu) Bulharsku a Polsku, tak jsme viděli, že státy na to reagovaly různě. Myslím si, že soudržnost bude pevná v momentu, kdy bude fungovat i krizové řízení, to znamená rychlé řešení pro nahrazení výpadků z jiných zdrojů,“ sdělila.

Podle Jourové je připraven plán, který s takovou variantou, tedy zastavením dodávek ze strany Ruska, počítá. „Máme takový dobrý zvyk v EU, že nemáme ani poražené, ani vítěze. Pracujeme společně, jsme tým, který zatím i v rámci covidu i války chápe, že společně jsme schopni ty věci řešit lépe a rychleji,“ ujistila.

Kdy přijde zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie, zatím Jourová nedokáže odhadnout. „Chystáme plán, který by měl zásadně omezit dovozy plynu do konce roku, a to už je na stole a schválili to lídři. Do konce roku se máme zbavit dvou třetin dodávek, zbytek pak během dalších let do roku 2027. Rádi bychom to ale všechno urychlili,“ sdělila.