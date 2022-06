Plzeňský kraj chce stanové městečko pro uprchlíky, čeká na vyjádření krizového štábu

Plzeňský kraj potřebuje pro lokalitu Nové Domky navíc ještě povolení ministerstva školství, kterému patří bývalá škola i přilehlý pozemek. Městečko by pak mohlo stát do týdne.

„Pokud nám to ministerstvo nepovolí, tak máme ještě v záloze další lokality, které zveřejníme až poté, pokud Nové Domky nedopadnou. Bylo by to určitě mimo Plzeň, v Plzni to stavět nechceme,“ uvedl Špoták. Opět to dle něj nebude v prostorách kraje, protože ten nevlastní žádné vhodné plochy.

Podle Špotáka se ústřední krizový štáb schází v pondělí, kdy by měl žádost kraje probrat. „Rozhodne, jestli nám dají stany ze státních hmotných rezerv,“ řekl hejtman. Pak by se muselo vyjádřit ministerstvo školství. „Pro mě je teď prioritnější ústřední krizový štáb, aby nám uvolnil stany a vybavení. A potom to někde postavíme, musíme to postavit,“ dodal hejtman.

Lustrace uprchlíků se prodlužuje

Stanové městečko, jehož stavba by hasičům trvala až týden, bude spravovat kraj a provozovat ho bude ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Dohled by měla policie a hasiči, na čemž se bude vedení kraje teprve domlouvat. Uprchlíky by tam dvakrát denně odvážel autobus s hasiči a policisty.

Stanové městečko pro dočasné nouzové přístřeší má mít kapacitu zhruba sto míst, dalších padesát lůžek bude v sousední zděné škole, kam už nechal kraj ve středu převést 34 ukrajinských Romů z ubytovny ve Strašicích na Rokycansku. Ti měli po lustraci na ubytování a dávky nárok. „Předpokládáme, že až se jim v pondělí dávky vyplatí, tak tam ten počet klesne. Odjedou pak s penězi zpátky do Maďarska nebo na Ukrajinu a přijedou zas příští měsíc,“ prohlásil Špoták. Podle hejtmana také někteří zkouší požádat o další dávku v jiném krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU).