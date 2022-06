Podvodníci se zaměřili na ukrajinské uprchlíky. Za „pomoc“ s ubytováním požadují peníze

Modus operandi je stále stejný. Například matky s dětmi při registraci uvedou adresu ubytovny nebo domu, následně pracovníci asistenčního centra volají majiteli, který potvrdí, že daná matka s dětmi u něj bydlí. Získávají dočasnou ochranu a mnohdy ještě ten den první humanitární dávku. Jenže daná matka musí část peněz za poskytnutí adresy majiteli domu odevzdat.

„Čekají, až dostanou vízum, dostanou tu první dávku, a pak je vydírají, chtějí po nich peníze, že jim to pomohli zařídit,“ popisuje jeden z dobrovolníků na pražském hlavním nádraží Robert Hanky s tím, že jedné ženě uprchlíci dali deset tisíc. Ženě, která uprchlíkům takto „pomohla“ a vzala si od nich peníze, se přezdívá „Teta“. „Je to česky mluvící žena, není to Romka, a většinou si na ně někde počíhá,“ říká Hanky.

Uprchlice, které se staly terčem vykořisťování, žádné ubytování neměly, skončily na hlavním nádraží a nakonec odjely zpátky na Ukrajinu. Situaci, kdy byla jiné skupině na nádraží nabízena pomoc při vyřízení víz, viděla i další z uprchlic. „Říkali, že jim seženou bydlení a že je odvezou. Pak jim řekli, že když je tam převezou, tak tam musí zůstat, jinak je pošlou zpět domů,“ uvedla s tím, že ona sama „nabídku“ nevyužila, protože se bála.