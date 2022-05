Odvolací soud potvrdil 20 let vězení pro Čecha, který bojoval po boku separatistů na Ukrajině

Právník obviněného tvrdil, že proti jeho klientovi nebyl vznesen žádný přímý důkaz, pouze příspěvky na Facebooku a v médiích.

„Není žádných pochyb, že by obžalovaný nebyl na východní Ukrajině a že by se do bojů nezapojil,“ prohlásil předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Miroslav Pavrovský. Soud se podle něj opíral například i o zprávu generálního prokurátora Ukrajiny či výpovědi svědků.