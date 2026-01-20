Smaragdová, šarlatová, karmínová. Nebe nad Českem zbarvila polární záře


před 3 mminutami|Zdroj: ČT24, ČHMÚ, NOAA, EarthSky

Na mnoha místech Česka bylo v noci na úterý možné pozorovat polární záři. Podle Českého meteorologického ústavu byla záře velmi dynamická a přechodně byla viditelná i z větších měst. Fotografie vzácného přírodního úkazu sdílela také řada uživatelů sociálních sítí.

Silná sluneční aktivita spustila radiační bouři, která byla nejsilnější za posledních víc než dvacet let. Reakce částic ze Slunce s pozemskou atmosférou vytvářela barevné efekty, které byly vidět v noci z pondělí na úterý na velké části severní polokoule.

Kromě oslnivé záře v neočekávaných oblastech ale bouře přináší i komplikace – radiace by mohla rušit satelitní komunikaci a přesnost GPS. Podle webu EarthSky opravdu tentokrát k narušení komunikace v Arktidě došlo.

Americké Sluneční centrum pro předpovědi kosmického počasí Národní meteorologické služby zařadilo bouři na čtvrtý stupeň z pěti. V pondělí večer uvedlo: „Právě probíhá silná sluneční radiační bouře úrovně S4 – jedná se o největší sluneční radiační bouři za posledních více než 20 let,“ sdílelo SWPC na síti X. „Naposledy byla úroveň S4 zaznamenána v říjnu 2003. Potenciální dopady se omezují hlavně na vesmírné lety, letectví a provoz satelitů.“

Podle EarthSky je šance na další takovou erupci i během 21. ledna, což by mohlo znamenat další polární záře.

Výjimečné divadlo

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům – právě proto je tento jev vidět nejlépe právě tam.

1 minuta
Sluneční erupce 19. ledna 2026
Zdroj: NASA/SDO

Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice reagují. V nejvyšších výškách okolo dvou set kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky sta kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech. Informovaný pozorovatel tedy vždy ví, jak vysoko nad ním se podívaná odehrává.

Experti na sluneční aktivitu toto chování naší hvězdy předpokládali. „Navzdory poklesu počtu slunečních erupcí se v roce 2026 na Zemi očekává velké množství magnetických bouří v důsledku aktivity koronálních děr na Slunci,“ oznámil 2. ledna vedoucí Laboratoře sluneční astronomie Ústavu kosmického výzkumu v Rusku Sergej Bogachev.

„V období poklesu sluneční aktivity dochází k většímu počtu magnetických bouří. Hlavním důvodem je výskyt četných koronálních děr, jejichž počet dramaticky vzrostl. Tento faktor je na Slunci stále přítomen a v roce 2026 bude i nadále působit: dojde k velkému počtu bouří,“ doplnil.

Aktivní oblasti na Slunci v noci z 19. na 20. ledna 2026
Zdroj: NASA

Je v poslední době polární záře více?

Ano a ne. Polární záře souvisejí se sluneční aktivitou, která se řídí dvanáctiletým cyklem. A ten je nyní na vrcholu, takže je pravděpodobné, že podobných událostí bude více. Ale co před dvanácti, čtyřiadvaceti nebo šestačtyřiceti lety? Zásadní roli hraje fakt, že většinou pouhým okem tento jev není v našich zeměpisných šířkách moc vizuálně zajímavý – zvýrazní ho až dlouhá expozice při fotografování nebo fotografický software chytrých telefonů – a těch v posledních dvou dekádách přibylo tolik, že snímků i pozorování výrazně přibylo.

Výběr redakce

Smaragdová, šarlatová, karmínová. Nebe nad Českem zbarvila polární záře

Smaragdová, šarlatová, karmínová. Nebe nad Českem zbarvila polární záře

před 3 mminutami
Trump nabídl Putinovi členství ve své Radě míru

Trump nabídl Putinovi členství ve své Radě míru

06:28Aktualizovánopřed 7 mminutami
Babiš a Okamura se budou moci vyjádřit ve sněmovním výboru ke svým kauzám

Babiš a Okamura se budou moci vyjádřit ve sněmovním výboru ke svým kauzám

01:01Aktualizovánopřed 45 mminutami
Policie ukončila práci v Chřibské, úřad zůstává po střelbě zavřený

Policie ukončila práci v Chřibské, úřad zůstává po střelbě zavřený

před 50 mminutami
Ruský útok na Kyjev narušil dodávky elektřiny a vody

Ruský útok na Kyjev narušil dodávky elektřiny a vody

před 56 mminutami
Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

před 3 hhodinami
Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe

Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe

před 4 hhodinami
Ze syrské věznice podle kurdské stanice uprchlo patnáct set členů IS

Ze syrské věznice podle kurdské stanice uprchlo patnáct set členů IS

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Smaragdová, šarlatová, karmínová. Nebe nad Českem zbarvila polární záře

Na mnoha místech Česka bylo v noci na úterý možné pozorovat polární záři. Podle Českého meteorologického ústavu byla záře velmi dynamická a přechodně byla viditelná i z větších měst. Fotografie vzácného přírodního úkazu sdílela také řada uživatelů sociálních sítí.
před 3 mminutami

Babiš a Okamura se budou moci vyjádřit ve sněmovním výboru ke svým kauzám

Sněmovní mandátový a imunitní výbor se v úterý zabývá soudními žádostmi o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Babiš se ke svému případu již před výborem vyjádřil, ale s novináři nemluvil. Další bodem jednání je Okamurův případ. Doporučení plénu k žádostem by měl výbor vydat za dva týdny. Očekává se, že sněmovna ani jednoho u politiků tentokrát ke stíhání nevydá.
01:01Aktualizovánopřed 45 mminutami

Policie ukončila práci v Chřibské, úřad zůstává po střelbě zavřený

Policie v noci na úterý ukončila ohledávání městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, kde v pondělí útočník zastřelil jednoho člověka a sebe a dalších šest lidí zranil. Úřad je do odvolání uzavřený.
před 50 mminutami

Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

Víkendový kongres současné nejsilnější opoziční strany ODS byl podle jejího bývalého předsedy a premiéra Mirka Topolánka vítězstvím odcházejícího šéfa subjektu Petra Fialy. „Jako první předseda ODS ze čtyř odešel s poctami, další perspektivou, řekl projev, který byl sofistikovaný,“ vyjmenoval v pořadu 90' ČT24. Jeho nástupce Martin Kupka je podle něj sympatický, pracovitý a mladší než ostatní, avšak „roli lídra, který to rozbourá a ODS dostane do vlády“ mu nevěří. „Ale je potřeba, aby dostal šanci,“ dodal Topolánek.
před 3 hhodinami

Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se shodla na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, se změnami ve financování veřejnoprávních médií podle premiéra Andreje Babiše (ANO) počítá od ledna 2027. Zatím není jasné, jak přesně je chce nahradit. Loni v květnu se poplatky rozšířily na víc lidí a téměř po dvou dekádách vzrostly – pro Českou televizi (ČT) na 150 korun měsíčně, pro Český rozhlas (ČRo) pak na 55 korun.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

Papež Lev XIV. přijal v pondělí dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. Hovořili spolu mimo jiné o globálních tématech. „Církev v tomto ohledu hraje velkou roli, protože má mimořádný politický i diplomatický dosah,“ poznamenal Pavel, který s papežem diskutoval i o vztazích Česka a Vatikánu. Lva XIV. pozval na návštěvu Česka, což podle něj hlava katolické církve přijala. Věří, že se návštěva uskuteční brzy.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

Po střelbě na úřadě v obci Chřibská na Děčínsku zemřel muž, zranění utrpělo šest lidí, včetně tří policistů. Dva lidé jsou zraněni středně vážně. Útočník je také mrtvý, usmrtil se sám nelegálně drženou zbraní. Policie incident prověřuje jako zvlášť závažný zločin vraždy, úřad bude ohledávat do nočních hodin. Na místo přes den dorazili policejní prezident Martin Vondrášek a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

Investice českých zbrojařů v zahraničí rostou. Firmy tam zakládají výrobu nebo kupují jiné společnosti. Stojí za tím snaha rozšiřovat své portfolio i to, že kapacity v Česku už nestačí. Firmu Fiocchi, která letos slaví 150 let své existence, vlastní ze sta procent tuzemský zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG). Italská společnost má kromě muničních továren nedaleko Milána a v Boloni závody také ve Velké Británii nebo Spojených státech. Americká půda je lákavá i pro českého výrobce leteckých motorů PBS Group. Loni tam spustil sériovou výrobu a teď už hledá místa pro další továrny. Už dříve na americkému trhu – pod českým vedením – expandoval i Colt. Největší tuzemský holding CSG zároveň vstoupí na burzu – podle agentury Bloomberg to bude v pátek v Amsterodamu.
před 12 hhodinami
Načítání...