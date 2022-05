Reportéři ČT: Demokratickým intelektuálům z Ruska v Česku končí vízum. Doma jim hrozí nebezpečí

Mohli by požádat o politický azyl, jeho vydání ale trvá dlouho. Do té doby zároveň nemohou pracovat, stejně jako nyní s dočasným vízem. „Spolu s kolegy z Univerzity Karlovy jsme podali žádost o grant Čeština ve světě. A já jsem tam jako člen jejich týmu. Oni by mě pak nemohli zaměstnat,“ uvedl Skorvid.

Podmínky tříměsíčního azylu neumožňují demokratickým Bělorusům a Rusům, stejně jako při čekání na politický azyl, vůbec pracovat – ani přednášet na vysokých školách. „Paradox je v tom, že v roce 2015 jsem získal titul hostujícího profesora Univerzity Karlovy a tam je napsáno latinsky, že tady mohu přednášet a vést semináře. Mohu, ale nesmím, protože tam to napsáno není, ale to vízum je takové, že z hlediska právního to pracovní povolení nemám,“ vysvětlil Skorvid.

Resorty slibují ochranu

Ve středu 18. května, vydala česká diplomacie zprávu o programu Občanská společnost, který umožňuje prodloužení víz i pro manžele Morozovovy a Innu Bezrukovovou a Sergeje Skorvida. „Opravdu jsme ho přichystali ve velké rychlosti tak, abychom mohli těm lidem co nejrychleji pomoci,“ uvedla mluvčí resortu Lenka Do.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by měla existovat přívětivější pravidla. „Lidé, kteří jsou jednoznačně pronásledováni v Rusku nebo Bělorusku, v České republice budou mít speciální režim. Není to úplně dočasná ochrana, to je nějaký mezinárodní titul, ale ten režim bude napasovaný na ty potřeby, že by to třeba nebyl pobyt dlouhodobý, ale byli by v České republice chráněni,“ avizoval. Podle Lenky Do by navíc tito lidé v Česku mohli pracovat dál.