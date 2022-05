ŽIVĚ: Přivítání rakouského kancléře v Praze

Fiala pozval Nehammera do Prahy při první vzájemné schůzce letos v únoru v Bruselu. S rakouským kancléřem tehdy u příležitosti dvoudenního summitu Evropské unie a Africké unie diskutoval mimo jiné o pohledu na jadernou energetiku, který Česko a Rakousko rozděluje.

Nehammer chce podle agentury APA v Praze „znovu potvrdit odmítavý rakouský postoj ve věci jaderné energetiky“. Byla to právě Vídeň, která kritizovala rozhodnutí Evropské komise zařadit jádro mezi takzvané „čisté zdroje“.

Rakousko je z 80 procent závislé na dovozu ruského plynu. I proto se staví spíše odmítavě k možným sankcím zahrnujícím embargo na jeho dovoz do Evropy. Byl to právě rakouský kancléř, který jako první z evropských politiků během války na Ukrajině jel do Moskvy, kde debatoval o dodávkách plynu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem.

Nehammer také později musel vyvracet spekulace, že jeho země platí za plyn v rublech, tak jak to Rusko požaduje.