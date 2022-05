Od začátku června budou mít Ukrajinci pražskou MHD zdarma jen pět dní od vydání víza

„Připravujeme změnu od 1. června, kdy by jízdné zdarma platilo pouze pět dnů od obdržení hraničního razítka nebo víza o strpění. Poté bude možné na vízum o strpění zakoupení předplatního kuponu se slevou stejně jako v případě lidí v hmotné nouzi. Jedná se o jízdné v rámci Prahy,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Česko na počátku března vyhlásilo kvůli migrační vlně uprchlíků před ruskou invazí na Ukrajinu nouzový stav. Na konci měsíce přijalo krizové opatření, podle kterého zastupitelské úřady nepřijímají žádosti o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu od Rusů a Bělorusů. Výjimku ze zákazu mají rodinní příslušníci občanů ČR a Evropské unie žijící v Česku či lidé pronásledovaní totalitními režimy Ruska a Běloruska. Opatření je platné do konce nouzového stavu, tedy do 31. května.

Ministerstvo vnitra chce, aby Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům. Navrhuje proto, aby kabinet mohl omezit vstup a pobyt cizinců nařízením. Návrh zveřejněný na webu vlády zaslal resort na konci dubna do připomínkového řízení. Podle vnitra bude opatření zejména vyvíjet tlak na Rusko a Bělorusko a může napomoci k ukončení války.

Dokument, kterým by bylo jízdné pro Ukrajince upraveno, měli radní projednat původně již dnes a s platností od května, avšak materiál z programu jednání nakonec stáhli. Změna jízdného podle (v pondělí neschváleného) dokumentu vychází z rozhodnutí ministerstva financí, které vydalo cenový věstník, na jehož základě se jízdné mění.

Ministerstvo nyní navrhuje zakotvit opatření do zvláštních zákonů přijatých kvůli ruské invazi a následné migrační vlně. Opatření se podle něj osvědčilo, ale vyžaduje delší dobu trvání. „Lze mít důvodně za to, že takové omezení bude vytvářet tlak na uvedené státy, který může v celkovém důsledku napomoci ukončení agrese a návazně i samotné migrační vlny touto agresí vyvolané,“ uvedlo vnitro. Podle něj mohou navíc Rusové a Bělorusové v Česku ohrožovat bezpečnost země.

Zkrátila se lhůta pro nahlášení změny pobytu

Pomoc pražského centra pro uprchlíky, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud vyhledalo přes osmdesát tisíc lidí. Na začátku rusko-ukrajinského konfliktu se počty odbavených uprchlíků pohybovaly v tisících denně, nyní jde o stovky.

Česko v neděli udělilo lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu 1238 speciálních víz. Je to o téměř čtyři stovky více než před týdnem. Za více než dva měsíce trvání války na Ukrajině dostalo víza dočasné ochrany v České republice 320 023 ukrajinských uprchlíků.

Čísla za předchozí den ⬇️ pic.twitter.com/DMcuBPKU6j — Ministerstvo vnitra (@vnitro) May 2, 2022

Cizinecké policii se v neděli nahlásilo 1942 běženců. Od začátku ruské agrese na konci února se jich zaregistrovalo téměř 210 tisíc. Nahlašovat se nemusí děti do 15 let, kteří podle posledních údajů tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci převažují ze tří čtvrtin ženy.

Uprchlíci musí od pondělí hlásit změnu adresy pobytu v České republice do tří dnů namísto dosavadních třiceti. Stejně se zkrátila lhůta pro nahlášení u cizinecké policie po vstupu do Česka. Podle ministerstva vnitra to umožní například lépe využít ubytovací kapacity v jednotlivých obcích.