Ministerstvo práce chce, aby uprchlíci do dvou měsíců žádali o dávky už jen elektronicky

Žádosti o humanitární dávky od uprchlíků z Ukrajiny by úřady práce měly do dvou měsíců podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyřizovat jen elektronicky. Pomoci má možnost získání mobilního klíče prostřednictvím poboček České pošty a kontaktních bodů CzechPoint. Čtyři pracoviště fungují od středy v Pražské tržnici v Holešovicích. Mobilní klíč si tam zatím zřídilo přes tři sta lidí. V nejbližších dnech by se měla aktivita rozšířit po celém Česku. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) během své návštěvy v Německu apeloval na to, aby vznikl jednotný evropský registrační systém pro uprchlíky.