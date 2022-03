V Praze bude ulice Ukrajinských hrdinů. Podle studie nemá stát váhat investovat do integrace uprchlíků

Podle sociologa Prokopa by mělo Česko zajistit, aby mohli váleční uprchlíci z Ukrajiny pracovat v profesích, pro které jsou kvalifikováni. Je přesvědčen, že se to státu vyplatí, a proto by neměl váhat do integrace investovat. Za základní kroky považuje jednak zařídit, aby se kvalifikace z Ukrajiny v Česku uznávaly, a jednak naučit i dospělé uprchlíky česky. Stát by se podle Prokopa neměl bát do nich investovat.

„Neuvědomujeme si, že to není zadarmo. Že integrace něco stojí. Když dělají integraci ve skandinávských zemích, tak vidí, že je to obrovská investice, a když se ti lidé dostanou do profesí, kam patří legálně a za průměrnou mzdu, tak to stát v odvodech a daních získá zpátky. Ale když je necháte segregované v ubytovnách, tak to akorát rozloží společnost,“ varoval. Důsledkem by podle něj byl nárůst vyloučených lokalit, kriminality, ale například i nemocnosti.