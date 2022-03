Úřady zkoumají majetek ruského státu v Česku. Putinova kancelář vlastní luxusní komplex v Jevanech

Oplocený areál stojí v Jevanech u Prahy, tvoří ho vila i další nemovitosti a patří Ruské federaci – zařazen je přímo pod kancelář ruského prezidenta. Rozsáhlý objekt je nyní prázdný a jeho správce tvrdí, že Rusko budovy využívá, ačkoliv právě teď nikoliv.

Podle smlouvy s moskevskou prezidentskou kanceláří měla v Jevanech ruská nadace Krocha ubytovávat děti na ozdravných pobytech. Místní obyvatelé nicméně uvádějí, že v posledních dvaceti letech žádné takové zájezdy v objektu neproběhly.

Česká televize zde místo toho už roce 2004 natočila skrytou kamerou rekreaci bohatých ruských podnikatelů. Personál areálu včetně šéfky Naděždy Konovalovové neměl v Česku pracovní povolení. Poté, co na to ČT upozornila, žena odletěla zpět do Ruska.

Místo pobytů dětí rekreace vlivných podnikatelů

Podobných objektů, jako je ten v Jevanech, vlastní Rusko v Česku víc, a podle českého ministerstva zahraničí je problém právě přímé vlastnictví. „Takže to je o vážných jednáních, která od doby Vrbětic velmi váznou,“ vysvětluje ředitel diplomatického servisu Vladimír Zavázal.

Česko se zabývá i dalším ruským majetkem, například částí pražského parku Stromovka, kterou ruská ambasáda zabrala v roce 1968 a na kterou metropole vznesla nárok už při diplomatické krizi kolem vrbětických výbuchů. „Nicméně Praha nemá zákonnou pravomoc, aby tohle mohla činit, to může činit vláda,“ říká pražský radní Jan Chabr (TOP 09).