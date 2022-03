Bývalý náměstek z MPSV přijal podmínku a peněžitý trest za pletichy při tendru, dohodu schválil i soud

Baláč na ministerstvu působil v době, kdy jej vedla Jana Maláčová (ČSSD). „Ve své pozici náměstka pro IT jsem vždy jednal v dobré víře a v zájmu občanů i státu. Bohužel mé jednání v jednom případě nebylo v souladu se zákonnými pravidly. Nesledoval jsem žádný vlastní prospěch, chtěl jsem vyřešit mnohaletý patový stav, do kterého se MPSV dostalo a ve kterém neexistovalo žádné zákonné řešení pro další provoz IT systému,“ zdůraznil Baláč u pražského městského soudu s tím, že celé situace lituje.

Druhého obviněného čeká hlavní líčení

Kvůli systému pro vyplácení dávek zasahovala na MPSV policie v únoru 2020. Následně obvinila Baláče a šéfa ministerského oddělení bezpečnosti informací Karla Macka. Ten se na vině a trestu nedohodl a soud začne jeho skutek tento měsíc projednávat v hlavním líčení.

Macek podle obžaloby nabízel úplatek nebo náhradní zakázky za to, že se firma DXC Technology (dříve Hewlett-Packard) stáhne z výběrového řízení. O věci poté podle aktuálního rozsudku jednal i Baláč, a to s někdejším náměstkem na MPSV Robertem Baxou, který přešel právě do DXC.

„V situacích, které byly předmětem vyšetřování, mě nikdy nenapadlo, že bych se mohl pohybovat mimo zákonný rámec. Na soukromých schůzkách jsem neříkal nic jiného, než co jsem mnohokrát předtím komunikoval veřejně,“ vyjádřil se aktuálně Baláč.

Kriminalisté původně vyčíslili hrozící škodu na 555 milionů korun jako částku, o kterou byla nabídka DXC levnější než nabídka druhého uchazeče, firmy OKsystem. Podle státního zástupce ale škoda nevznikla a po Baláčovi ji nyní nevyžadoval ani zmocněnec ministerstva.