Zeman se příznivě staví k výjimečným povolením pro Čechy bojovat na Ukrajině

K zapojení do obrany Ukrajiny vyzval zahraniční dobrovolníky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Češi tak mohou legálně učinit pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Politici také zvažují změnu zákona, která by službu v ukrajinské armádě povolila. Některé země již službu v ukrajinské armádě svým občanům umožnily.

Ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda odhadl, že na Ukrajinu by chtělo odjet několik set Čechů. Evropské hodnoty se podle něj snaží o koordinovaný postup, a zájemce o pomoc Ukrajině proto vyzval k registraci. Společně by poté mohli například požádat Zemana o udělení výjimky. Variantou je humanitární pomoc na území Ukrajiny nebo například pomoc na Slovensku, řekl Janda.

„Uvidíme v dalších dnech, jak se to vyvine, jestli to bude koordinovaná iniciativa, která bude žádat prezidenta o výjimku, aby ti lidé mohli legálně odjet bojovat, anebo zdali bude snaha, aby ti lidé odjeli pomoct s humanitární prací na východní Slovensko, k tomu samozřejmě žádný souhlas není potřeba,“ řekl Janda.

Fiala chce od prezidenta jasné stanovisko

Premiér Fiala řekl, že chce od prezidenta vyjasnit, nakolik bude ochoten povolovat účast občanů České republiky v bojích na Ukrajině. Podle něj také úřady nemají informace o počtech lidí, kteří by do bojů odejít chtěli.

Fiala zdůraznil, že téma účasti v bojích na Ukrajině není jednoduché, a to i ústavně, politicky, ekonomicky, právně. „Všechny, kteří chtějí pomoct, prosím, aby to udělali prostřednictvím humanitárních organizací,“ odpověděl několikrát na dotaz novinářů.

Připomenul, že podle českého práva je zapojit se do bojů nepřípustné, výjimku může udělit prezident. V případě Ukrajiny to ale není stejný případ, jako když někdo žádá prezidenta o vstup do irské armády, vysvětlil. Řekl také, že žádné silné výroky od něj nelze v tomto smyslu čekat. Je podle něj třeba téma probrat na politické scéně a vyčkat i na to, kolik zájemců o účast v bojích na Ukrajině bude.