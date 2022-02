Dostal jsem se do slonovinové věže. Voličům nyní svůj postoj vysvětluji, ohlíží se Farský za rezignací

Ještě v lednu končící poslanec v rozhovoru pro Novinky trval na tom, že odstoupení z funkce by bylo „podvodem na voliče“, svá slova ale nyní bere zpět. „Nevybíral jsem si z dobrých řešení, jen z těch špatných. Doufám, že moji příznivci pochopí, že odpovědné řešení je toto. Pokouším se jim vysvětlit, že vládu nechci nijak poškozovat,“ míní.

Rezignace z rodinných důvodů

Za svou hlavní chybu povauje mylný úsudek o tom, že studium a výkon politické funkce může vykonávat současně.„Jsem si vědom, že jsem se svým způsobem dostal do určité slonovinové věže, a nedošlo mi, že pro veřejnost a okolí to bude problém. Uvědomil jsem si, že pobyt mimo sněmovnu mi osobně prospěje,“ popisuje. Dodal, že pro rezignaci se rozhodl po rozhodnutí předstanictva hnutí STAN, které respektoval.

„Rozhodnutí o tom, že tam jedu, padlo až v prosinci. Od té doby jsem zahájil mnoho přípravných akcí a zatáhl jsem do toho i rodinu,“ uvedl na otázku, proč voličům svůj záměr o studijní stáži v zahraničí nesdělil dřív.

Server HlídacíPes už dříve upozornil, že Farský věděl několik měsíců před volbami, že byl na několikaměsíční stáž přijat. Na to ale i tehdy reagoval s tím, že se rozhodl nabídku přijmout až v prosinci.

„Kdybych vystoupil a řekl, že je určitá možnost, že za splnění určitých podmínek odjedu, tak bych tím poškodil celou koalici. Vzbudil bych debatu, která by měsíc před volbami nebyla vhodná,“ dodal s tím, že pro studijní stáž se rozhodl na konci minulého roku z rodinných důvodů.

V USA do 10. září

Další plány po návratu z plánované studijní stáže odmítl končící poslanec komentovat. „Stáž měla být na půl roku, ale můžu si jí podržet do září, a proto si ji tedy vzhledem k rezignaci na mandát poslance vyberu celou,“ vysvětlil a dodal, že ve Spojených státech zůstane minimálně do 10. září.

„Další plány si nechávám otevřené. Když mám využít stáž a to co přináší mně a rodině, bylo by zbytečné se fixovat na budoucí výsledek. Vrátím se zpět a pokud mi moje problémy s rezignací znemožní pokračovat v práci v Poslanecké sněmovně, tak je to realita,“ uzavřel.