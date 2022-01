V sobotu přibylo 21 tisíc nakažených covidem-19

Pozitivní test na koronavirus mělo v sobotu 21 424 lidí. Je to o málo více než minulou sobotu. Vzrostl počet případů, u nichž je podezření na reinfekci. Je jich 3156 oproti 2199 z minulého týdne. Naopak lidé, u nichž se nákaza potvrdila zcela nově, bylo o 77 méně. Vzhledem k tomu, že do oficiálních statistik započítává ministerstvo zdravotnictví pouze je, snížila se oproti pátku týdenní incidence, a to o jeden případ na 2223 případů na sto tisíc obyvatel. Počet nově nakažených poklesl oproti předchozímu týdnu poprvé od 10. ledna.

Podíl plně očkovaných v populaci činí 63,3 procenta. Nejvyšší proočkovanost je ve věkové skupině 75 až 79 let, a to 90 procent plně očkovaných a 79 procent i s posilující dávkou. Zdaleka nejmenší podíl očkovaných je u malých dětí pod 12 let, z nichž dostalo obě dávky pouze necelá dvě procenta. Děti do pěti let se ovšem nemohou očkovat vůbec, vakcíny jsou schválené až od pěti let, tyto děti se však očkují až od Vánoc. Ve všech ostatních věkových skupinách dostala alespoň jednu dávku většina populace, nad padesát procent rozočkovaných se již dostala i věková skupina 12 až 15 let.

Nežádoucích účinků po očkování zatím 11 tisíc

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová řekla v rozhovoru pro ČTK, že po očkování proti covidu-19 bylo zatím hlášeno zhruba 11 tisíc nežádoucích účinků. „Pokud je vedlejší účinek jenom mírný nebo očekávaný a rychle vymizí, tak zdravotnická veřejnost má povědomí, že takové hlášení nemusí učinit. (…) Kdežto laik to vnímá daleko subjektivněji. Každý má jiný práh bolesti a jinak snáší takové situace, takže hlášení od laické veřejnosti je ve větším počtu než od zdravotníků,“ srovnala.

SÚKL eviduje také podezření na úmrtí, ke kterým došlo v časové souvislosti po očkování proti covidu-19, často je hlásí rodinní příslušníci. „Je to přesně to hlášení, ke kterému potřebujeme další informace, aby se mohlo po předání do evropské databáze validně vyhodnotit,“ uvedla Storová. Lékový ústav pak kontaktuje ošetřujícího lékaře, zkoumá se zdravotní anamnéza nebo další užívané léky.

V Česku je v současné době takových případů 148. „Hodnocení se uskutečňuje na evropské úrovni a určitě v tuto chvíli neumím říct, že nějaká konkrétní situace byla stoprocentně potvrzena,“ podotkla ředitelka ústavu.