Zdravotní pojišťovny začaly lékařům proplácet nové materiály, ocení to třeba pacienti zubních ordinací

Nově se proplácí také některé očkování

Pojišťovna nově proplácí také očkování proti klíšťové encefalitidě, a to pro zájemce starší 50 let. „Klíšťová encefalitida je v České republice velmi rozšířená, daleko více než v ostatních evropských zemích. A může významně poškodit život starších pacientů. U těch starších pacientů může docházet k vážnějším následkům,“ vysvětluje přínosy této změny praktický lékař Norbert Král.

Nově se hradí z veřejného pojištění také očkování proti meningokokům u čtrnáctiletých nebo proti chřipce u zdravotníků.

Nový rok přinesl změny u řady dalších zákroků proplácených pojišťovnami. Například u umělého oplodnění metodou IVF se o rok navýšila věková hranice, dokdy je služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nově je to až do dovršení 40 let věku. Pacienti, které čeká onkologická léčba, jež by mohla ovlivnit jejich budoucí plodnost, mohou nově podstoupit ještě před léčbou odběr zárodečných buněk.

Domácí péči mohl dosud předepsat praktický lékař. Nově má tuto pravomoc třeba i ambulantní specialista. Některé zdravotnické prostředky – jako třeba pleny nebo obvazy – teď mohou předepisovat i zdravotní sestry.