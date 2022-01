EET je moderní nástroj 21. století, říká Havlíček. Podle Bartoše je třeba digitalizaci posunout dál

Havlíček k tomu řekl, že digitalizace se v Česku zavádí postupně. „Nejsme schopni všechno napravit během několika let. Běžného člověka žebříček nezajímá,“ míní. Jako přínosy zmínil například nástroj Moje daně, Portál správy sociálního zabezpečení, elektronické dálniční známky, digitální řidičský průkaz, e-recept či e-neschopenku. „Podívejme se ještě na bankovní identitu, šest a půl milionu lidí to může využívat,“ dodal. „Neupírám, že se povedly některé digitalizační projekty. Že měly nějaké krkolomné starty, to je pravda, ale že by se česká digitalizace někam posunula?“ ptal se Bartoš, který má v nové vládě nad digitalizací patronát. Zmínil také, že představa digitalizace na některých resortech je taková, že se vše vyřeší datovou schránkou. „To ale digitalizace není,“ upozornil. Bartoš: Dzurilla zůstane Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) vytvořil funkci vládního zmocněnce pro digitalizaci, kterou obsadil Vladimír Dzurilla. Po změně vlády dal podle expremiéra výpověď s tím, že s novou formací spolupracovat nechce; sám Dzurilla to popřel. Faktem ovšem zústává, že jeho pozice v novém řízení státu zanikne. Podle Bartoše nedává smysl, a tak chce na jednání vlády zrušení této funkce projednávat. „Vznikl post vicepremiéra pro digitalizaci, by to byla duplicitní funkce. S Dzurillou jsem se o tom bavil a chci s ním pokračovat,“ oznámil Bartoš. Dzurillu vyzdvihl za to, že se stále aktivně podílí na procesu digitalizace v Česku, dohoda na nové formě spolupráce je podle vicepremiéra vzájemná.

EET je podle Havlíčka nástroj 21. století V souvislosti s digitalizací Havlíček hájil i elektronickou evidenci tržeb (EET). Je to podle něj moderní nástroj 21. století. „ Část vlády říká, že tento nástroj, který už je zavedený v celé řadě zemí, se zruší navzdory tomu, že podnikatelé to úplně nevítají,“ uvedl a argumentoval tím, že podle některých živnostníků EET srovnala podnikatelské prostředí. Bartoš si to ale nemyslí. S Babišovým argumentem, že se na daních vybralo více, Bartoš nesouhlasí. Podle něj se více vybralo i u profesí, u kterých EET zavedena nebyla. „Efekt na výběr daní je podle mě sporný, respektive ten argument není pravdivý,“ dodal. Připomněl, že Piráti byli pro dobrovolné EET. S tím ale Havlíček nesouhlasí a řekl, že je to stejné, jako kdyby byla dobrovolná elektronická dálniční známka. Výkonná ředitelka Česko.Digital a zástupkyně platformy Společně a digitálně Eva Pavlíková v Otázkách řekla, že Česku chybí exekutiva, čili provedení realizačních kroků. „Potřebujete kompetentní úředíky, kteří rozumí, co to digitalizace je. Není to jenom elekronizace, čili převedení papírového formuláře do elektronické podoby, ale že to je zjednodušení služby pro občana tak, aby ji chápal jako něco, co mu přinese hodnotu jako užitek a zároveň to zvýši důvěryhodnost vůči státu,“ uvedla.