Stát musí lidem dokázat, že jsou jejich data v bezpečí, tvrdí o digitalizaci zdravotnictví Černohorský a Vyzula

Podle předsedy sněmovního podvýboru pro elektronizaci zdravotnictví Vyzuly už změny nastaly během pandemie, která potřebu po digitalizaci výrazně akcelerovala.

„Došlo k vytvoření opravdu velmi narychlo zorganizovaného zdravotnického systému, který umožnil, že jsme data dostávali prakticky denně. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) každý den zpracovává celou řadu údajů, údajů o tom, kolik lidí bylo testováno, kolik bylo PCR, antigenních testů, kolik je hospitalizovaných a tak dále,“ nastínil.

Člen podvýboru Černohorský ocenil práci ÚZIS, ale elektronizace zdravotnictví je pro něj teprve na úplném začátku. „Většina dokumentace ve zdravotnictví je stále v papírové podobě. Samozřejmě v nějakých ojedinělých případech, jako jsou nějaké větší nemocnice, už digitalizace probíhá. Stále jsou ale nedostatky například v kybernetické bezpečnosti, což může při kolapsu ohrozit i lidské životy,“ říká.

Piráti nazvali nově schválenou legislativu základním kamenem pro digitalizaci, zákon však neřeší všechno. Podle Černohorského je nutné nejprve určit standard, na kterém se bude postupně stavět. „Není úplně ideální variantou mít maximalistické verze toho zákona. Pak se může totiž stát, že se celý ten návrh zablokuje na nějakém výrazně menším detailu,“ tvrdí.

Velmi důležité je dle něj, aby stát a resorty byly ochotny změny stanovené v novém zákoně realizovat. „Norma sice může vypadat sebelíp, ale jde o to, jak s ní stát bude nakládat. Musí mít kvalitní stálé lidi a hlavního architekta, který bude potlačovat resortismus, kdy si jedno ministerstvo stojí za svým a nějaké druhé bojuje proti němu. Pokud se to podaří eliminovat, myslím, že pak během pár let budeme schopni elektronizovat náš stát.“