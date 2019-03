Do pěti let má na komunikaci s úřady stačit počítač. Slibuje to zákon o právu na digitální službu

Zákon má podle důvodové zprávy posílit práva občanů a firem na to, aby jim státní správa poskytovala své služby elektronicky. „Umožní v průběhu následujících let podle přesného harmonogramu ministerstvům a vládě digitalizovat státní správu tak, aby to byla služba občanům. Do pěti let by měl mít občan možnost komunikovat se státem digitálně,“ vysvětlil Bartoš.

Podle předsedy ODS Petra Fialy zákon přinese občanům také úlevu. „Nejde o mechanické překlápění z papíru, ale o zjednodušení agend a jejich následné převedení do elektronické podoby. Otevírá se cesta k tomu, že občan přijde na úřad a místo peněženky plné dokladů bude mít jednu kartičku, zbytek si stát mezi svými úřady vymění. Tento zákon pokládáme za mimořádně důležitý pro budoucnost moderního státu,“ zdůraznil.

„Zákon by měl občanům zjednodušit život, ale zároveň dává vládě závazek. A to do 12 měsíců ode dne účinnosti zveřejnit katalog agend a do čtyř let je uvést k životu. Pokud občan nedostane službu v elektronické podobě, může ji po úřadech vymáhat soudně,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Na zákonu pracovaly všechny strany, vláda i soukromý sektor

Předkladatelé zvolili pro předpis podobu poslanecké iniciativy, i když má podporu napříč stranami, s ohledem na to, že jeho účinnost přesáhne současné volební období. „Předkládaný zákon usnadní život lidem, protože přináší inventuru toho, co stát dělá, zjednodušení agend a následné převedení do elektronické podoby,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Přípravy zákona trvaly podle poslankyně ANO Barbory Kořanové přes rok. Práce zastřešoval výbor pro veřejnou správu, který vede Bartoš.