Nový screening odhalí spinální svalovou atrofii už po narození. Pomůže se včasnou léčbou

Zhruba v jednom roce života se spinální svalová atrofie projevila u Anity Frühaufové z Českých Budějovic. Nyní je jí 22 let. Studuje a do budoucna by si chtěla najít práci. I u ní se teoreticky dala nemoc odhalit hned po narození, jenže tehdy takové vyšetření nebylo k dispozici.

Vyšetření nyní doplní současný novorozenecký screening. Ten tak nově odhalí zhruba dvacítku vzácných nemocí. Kromě spinální svalové atrofie také například vrozené selhání štítné žlázy, funkce nadledvin nebo onemocnění látkové výměny.

Statisíce za zdravotní pomůcky

Zavedení plošného dobrovolného vyšetření u dětí v Česku dlouhodobě prosazovala pacientská organizace SMÁci. Rodiče takto nemocných dětí nyní doufají, že další rodiny už nezažijí to, čím si musely projít ty jejich.

„U rodin většinou jeden z pečujících zůstává doma – to znamená, že mají jen jeden příjem,“ upozornila Helena Kočová z organizace SMÁci. „Moc se také v České republice nepočítá s tím, že dítě roste. Takže vozíčky nebo pomůcky, které mají, jsou odlehčené. Jsou daleko dražší než ty běžné nebo než je základ, který platí pojišťovna. Skutečně to jde do statisíců,“ vyčíslila. Podle ní se například za dvacet let života s takovouto diagnózou náklady vyšplhají až na dva miliony korun.

Organizace poskytuje pomoc nově diagnostikovaným, ale také v průběhu nemoci. Pomáhá s vyplňováním žádostí, organizováním sbírek. Poskytuje také právní pomoc. „Děláme i psychoadaptační pobyty pro děti a dospívající,“ shrnula Kočová. Připomněla, že organizace má i krizovou linku, dostupná je na čísle 604 330 489 denně mezi osmou ranní a večerní. Informace mohou rodiny najít také na www.smaci.cz.