Lékaři budou děti na spinální svalovou atrofii testovat hned po narození, potvrdila VZP

Dětem se spinální svalovou atrofií postupně ochabují svaly. Nemoc nejvíce postihuje dýchání, což má na život těch nejmenších dětí fatální dopady. Pacienti v Česku mají k dispozici hned tři různé léky. Dostávají je, jakmile u nich lékaři nemoc odhalí, to ale bývá až v šesti měsících, někdy i později.

„Nejsme schopni vrátit pacienta do plné motorické aktivity, to znamená, že vždycky bude žít s handicapem,“ uvedla vedoucí lékařka Neuromuskulárního centra Kliniky dětské neurologie Jana Haberlová.

Lékařka tak s kolegy usiluje o to, aby byly děti testovány hned po narození a mohly se případně začít léčit okamžitě. „Dává to tu možnost, že by pacient mohl mít úplně normální motorický vývoj, to znamená, že by byl chodící, běhající, skákající,“ řekla.